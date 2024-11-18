Кримінал

У Росії суд відпустив з-під варти кілера, який уклав контракт із Міноборони
18 Листопада 2024 19:40
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Санкт-Петербурзький міський суд призупинив розгляд кримінальної справи Олександра Сухарєва, якого обвинувачують у вбивстві на замовлення. Про це йдеться в повідомленні об’єднаної прес-служби судів, на яке звернули увагу росЗМІ.

Сухарєва заарештували в серпні 2023 року. У повідомленні про його арешт йшлося про те, що в червні він, діючи на замовлення, вистрілив щонайменше сім разів у директора будівельної компанії “Моноліт”, внаслідок чого той помер на місці.

Про наміри Сухарєва підписати контракт і вирушити на війну проти України в липні повідомляла “Фонтанка”. За даними видання, Сухарєв планував укласти контракт ще у квітні на стадії слідства, але в Слідчому комітеті його не розглянули, а вже 17 червня справу передали до суду.


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