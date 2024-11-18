Політика

Зеленський відвідав прифронтові Покровськ та Куп’янськ
18 Листопада 2024 18:08
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війна, зеленський
Стела на в'їзді у Покровськ / Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади у Покровську, яка захищає місто.

Під час візиту він заслухав доповідь командира бригади Євгена Ласійчука про ситуацію на фронті, тактику ворога та контрзаходи, а також обговорив взаємодію з іншими підрозділами та досвід використання техніки, наданої партнерами.

Президент також зустрівся з командувачем ОТУ “Донецьк” Олександром Луценком, який доповів про ситуацію в зоні відповідальності і оборону Курахового та інших важливих напрямків.

У Краматорську Зеленський провів нараду з начальником Донецької ОВА Вадимом Філашкіним і командувачем ОТУ “Луганськ” генерал-майором Михайлом Драпатим.

Згодом президент відвідав Харківщину, зокрема Куп’янськ, де також заслухав доповіді командирів та обговорив безпекову й соціальну ситуацію.


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