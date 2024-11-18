Політика

Офіс президента готує поїздку Єрмака до США на перемовини з командою Трампа, – ЗМІ
18 Листопада 2024 18:49
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сша, трамп
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак / Фото: t.me/ermaka2022

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак планує поїздку до США для перемовин з командою новообраного президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє українська служба BBC, посилаючись на джерела в українській владі.

За словами співрозмовників видання, українська сторона активно налагоджує зв’язки з ключовими фігурами у команді Трампа, що стало підставою для запланованої поїздки Єрмака.

Згідно з інформацією, поїздка має відбутись “найближчим часом”, однак офіційних підтверджень чи коментарів з боку Офісу президента поки що немає.


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