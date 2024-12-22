Росіяни атакували балістикою і дронами: Повітряні Сили повідомили про успішне відбиття ударів

У ніч на 22 грудня російські війська здійснили масштабну атаку, запустивши 103 ударні безпілотники типу «Shahed» та інших моделей з різних напрямків, включаючи Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ. Також було зафіксовано пуск балістичної ракети «Іскандер-М» з окупованого Криму в бік Херсонщини. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Українські захисники відбивали напад із залученням зенітних ракетних військ, авіації, підрозділів радіоелектронної боротьби, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та інших підрозділів Сил оборони.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 52 ударних дронів у 12 областях, серед яких Полтавська, Сумська, Харківська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, Житомирська, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська та Запорізька.

Крім того, через ефективну протидію українських військових, 44 ворожі безпілотники були локаційно втрачені, а один полетів у напрямку Білорусі.

Внаслідок російської атаки в кількох областях, зокрема Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській, пошкоджено приватні підприємства, багатоквартирні будинки та майно громадян. На щастя, жертв немає, а постраждалим оперативно надається допомога.