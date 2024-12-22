Два американських пілоти збиті над Червоним морем в результаті “дружнього вогню”

Два пілоти ВМС США були збиті в неділю над Червоним морем в результаті «дружнього вогню», заявили американські військові, що стало найсерйознішим інцидентом, який загрожував військам за більш ніж рік американських операцій проти єменських повстанців-хуситів.

Обидва пілоти були знайдені живими після катапультування з підбитого літака, один з них отримав незначні поранення.

“Збиття літака підкреслює, наскільки небезпечним став коридор Червоного моря через постійні напади на судноплавство з боку підтримуваних Іраном хуситів, незважаючи на те, що американська і європейська військові коаліції патрулюють цю територію”, – вказує Bloomberg.

За даними Центрального командування, збитий F/A-18 щойно злетів з палуби авіаносця «Гаррі С. Трумен». 15 грудня Центральне командування визнало, що «Трумен» увійшов на Близький Схід, але не уточнило, що авіаносець і його бойова група перебували в Червоному морі.

«Крейсер керованих ракет USS Gettysburg, який входить до складу авіаносної ударної групи USS Harry S. Truman, помилково обстріляв і збив літак F/A-18», – йдеться в заяві Центрального командування.

За описом військових, збитий літак був двомісним винищувачем F/A-18 Super Hornet, приписаним до «Red Rippers» 11-ї ударної винищувальної ескадрильї з військово-морської авіабази Океана, штат Вірджинія.

Було не одразу зрозуміло, як «Геттісберг» міг прийняти F/A-18 за ворожий літак або ракету, особливо зважаючи на те, що кораблі в бойовій групі залишаються пов’язаними як за допомогою радарів, так і за допомогою радіозв’язку.