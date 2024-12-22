Малюська: бекапів багато, усі видалені реєстри будуть відновлені

Колишній міністр юстиції Денис Малюська пояснив, що видалення реєстрів росіянами не створює серйозної загрози, адже Міністерство юстиції має численні резервні копії, і всі дані найближчим часом будуть відновлені.

За словами Малюськи, на які посилається Українська правда, переважна частина інформації, яку російські хакери стверджують, що викрали, вже була доступна у відкритих джерелах. Винятком є дані з Державного реєстру актів цивільного стану, що є одним із найбільш закритих реєстрів. Там зберігаються дані про народження, шлюби та інші події, а також інформація, яка охороняється законом, зокрема, про усиновлення.

Ексміністр зазначив, що атаки російських хакерів із початку повномасштабного вторгнення змінилися – вони перейшли від викрадення даних до їхнього знищення.

Малюська наголосив, що всі резервні копії знаходяться у розпорядженні Мін’юсту, тому втрати інформації не відбудеться.