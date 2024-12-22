Суспільство

На Львівщині збільшився пасажиропотік у пунктах пропуску
22 Грудня 2024 10:07
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кордон
Ілюстративне фото / Фото ДПСУ

У передріздвяний період пасажиропотік через пункти пропуску на Львівщині зріс на 25%. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Динаміка свідчить про незначну перевагу виїзду громадян з України над в’їздом. Загальне зростання пасажиропотоку спостерігається як на в’їзд, так і на виїзд, що спричиняє накопичення автотранспорту в деяких пунктах пропуску.

Найбільше навантаження наразі фіксується у пунктах пропуску «Краківець», «Шегині», «Смільниця» та «Нижанковичі». Менш завантаженими залишаються «Грушів», «Угринів» та «Рава-Руська».

Прикордонники рекомендують громадянам обирати менш завантажені маршрути, щоб зменшити час очікування.

Водночас у ДПСУ нагадують, що швидкість перетину кордону залежить не лише від роботи українських прикордонників, а й від дій суміжних служб сусідніх країн.


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