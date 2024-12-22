Команда Трампа готує “катастрофу для глобальної охорони здоров’я” – FT

Перехідна команда Дональда Трампа наполягає на виході США з Всесвітньої організації охорони здоров’я в перший же день роботи нової адміністрації, стверджують експерти, які попереджають про «катастрофічні» наслідки цього для глобальної охорони здоров’я.

Члени команди Трампа повідомили експертам про свій намір оголосити про вихід із глобального органу охорони здоров’я під час інавгурації обраного президента 20 січня, пише Financial Times.

“Вихід позбавить ВООЗ найбільшого джерела фінансування, що підірве її здатність реагувати на кризи в галузі суспільної охорони здоров’я, як-от пандемія коронавірусу”, – ідеться у статті «Перехідна команда Дональда Трампа прагне вивести США з ВООЗ ”у перший же день”».

«Америка залишить величезний вакуум у фінансуванні та лідерстві в галузі глобальної охорони здоров’я. Я не бачу нікого, хто міг би заповнити цей пролом», – сказав Лоуренс Гостін, професор глобальної охорони здоров’я в Джорджтаунському юридичному університеті, додавши, що план виходу “в перший же день” буде “катастрофічним” для глобальної охорони здоров’я.

Битва за відносини США з ВООЗ розгорілася після того, як Трамп висунув кількох союзників, таких як скептик вакцин Роберт Ф. Кеннеді, на вищі посади в галузі охорони здоров’я в наступній адміністрації. Однак Гостін сказав, що не впевнений у тому, що Трамп надаватиме такого ж великого значення негайному виходу, як деякі члени його команди.

США є найбільшим донором ВООЗ, забезпечуючи близько 16 відсотків її фінансування у 2022-23 роках.

У 2020 році Трамп ініціював процес виходу з ВООЗ у зв’язку з поширенням Covid-19, звинувативши агентство в тому, що воно перебуває під контролем Китаю. Але процес так і не було завершено, і його наступник Джо Байден відновив відносини з агентством у перший день свого перебування на посаді 2021 року.

Експерти кажуть, що деякі члени команди Трампа хочуть діяти цього разу набагато швидше, почавши процес негайно.

Ашиш Джха (Ashish Jha), колишній координатор заходів Байдена у відповідь на Covid у Білому домі та декан Школи громадської охорони здоров’я Університету Брауна, сказав, що перехідна команда хотіла, щоб Трамп відмовився від участі в проєкті в перший же день, з огляду на «символізм» скасування рішення Байдена, ухваленого в день інавгурації.

«Є багато людей, які увійдуть до ближнього кола адміністрації, які не довіряють ВООЗ і хочуть символічно показати в перший день, що вони пішли», – сказав він.

Він додав, що деякі члени команди хочуть залишитися в організації і домагатися її реформування, але в суперечці перемагає інша група, яка вважає, що необхідно розірвати зв’язки.

За словами Джха, такі організації, як ВООЗ, відіграють ключову роль у глобальній співпраці з розроблення та поширення вакцин, а також інших методів лікування під час надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я.

«Якщо ви не берете участі в роботі цих установ, ви не будете тримати вухо гостро, коли відбудеться наступний спалах», – попередив він.

За словами Гостіна, на ВООЗ чекають «дуже важкі роки, коли їй буде важко реагувати на надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров’я і доведеться значно скоротити штат наукових співробітників».

Він попередив, що якщо США покинуть ВООЗ, європейські країни навряд чи збільшать фінансування, а Китай може спробувати мати більший вплив. «Це буде не дуже розумний крок, оскільки вихід із ВООЗ предоставит лідерство Китаю», – сказав він.