Усик заробив $114 мільйонів за другу перемогу над Ф’юрі

В ніч на 22 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбулося боксерське мегашоу, на якому у реванші зустрілися український чемпіон Олександр Усик та британський боксер Тайсон Ф’юрі.

Цей бій став вирішальним за титул чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO. Усик зумів захистити свої титули, здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів із результатом 116-112 на всіх картках.

За участь у реванші Усик отримав 60% від загального гонорару, що склав 190 мільйонів доларів. Олександр заробив рекордні $114 мільйонів, у той час як Ф’юрі отримав $76 мільйонів. Цей гонорар значно перевищив суму, яку боксери отримали за перший бій у травні, коли розподіл гонорару був на користь Ф’юрі – 70% до 30%. Тоді Усик заробив $45 мільйонів, а Ф’юрі – $105 мільйонів.