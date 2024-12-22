Спорт

Усик заробив $114 мільйонів за другу перемогу над Ф’юрі
22 Грудня 2024 11:39
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Український боксер привіз на бій до Саудівської Аравії справжню шаблю Івана Мазепи 17-го століття / Скріншот трансляції

В ніч на 22 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбулося боксерське мегашоу, на якому у реванші зустрілися український чемпіон Олександр Усик та британський боксер Тайсон Ф’юрі.

Цей бій став вирішальним за титул чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO. Усик зумів захистити свої титули, здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів із результатом 116-112 на всіх картках.

За участь у реванші Усик отримав 60% від загального гонорару, що склав 190 мільйонів доларів. Олександр заробив рекордні $114 мільйонів, у той час як Ф’юрі отримав $76 мільйонів. Цей гонорар значно перевищив суму, яку боксери отримали за перший бій у травні, коли розподіл гонорару був на користь Ф’юрі – 70% до 30%. Тоді Усик заробив $45 мільйонів, а Ф’юрі – $105 мільйонів.


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