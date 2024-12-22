Времівка і Лиман: найгарячіші напрямки на фронті – ситуація станом на ранок 22 грудня

Станом на ранок 22 грудня 2024 року ситуація на фронті залишається надзвичайно складною. Противник продовжує інтенсивно атакувати позиції українських військових, намагаючись просунутися на декількох ключових напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Найактивніші напрямки бойових дій
- Времівський напрямок: Найбільша кількість атак за добу – 47. Російські сили намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах Успенівки, Янтарного, Костянтинопольського, Новосілки, Благодатного, а також у напрямку Розливу та Одрадного.
- Покровський напрямок: Ворог здійснив 29 наступальних дій поблизу Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Даченського та Нововасилівки, активно використовуючи авіацію.
- Лиманський напрямок: Російські війська провели 20 атак, зокрема в районах Зеленого Гаю, Греківки, Надії, Тернів та Іванівки.
- Курахівський напрямок: Сили оборони України відбили 15 атак у районах Старих Тернів, Курахового та Дачного.
- Торецький напрямок: Ворог здійснив шість штурмових дій в районах Торецька та Дружби.
- Курська область: Українські захисники відбили 41 спробу ворога потіснити позиції ЗСУ.
Інші напрямки
- Сіверський напрямок: Росіяни задіяли авіацію та атакували в напрямку Верхньокам’янського та Білогорівки.
- Куп’янський напрямок: Чотири ворожих атаки в районах Петропавлівки та Кругляківки.
- Харківський напрямок: Шість бойових зіткнень поблизу Козачої Лопані, Високої Яруги та Вовчанська.
- Оріхівський напрямок: Сім атак неподалік Новоандріївки та П’ятихаток.
- Придніпровський напрямок: П’ять штурмових дій, які ворогам не принесли успіху.
Втрати ворога
За добу російська армія втратила:
- особового складу – 1820 осіб;
- техніки – 15 танків, 29 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, три засоби ППО, 50 безпілотників та 81 автомобіль.