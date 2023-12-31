Найточніший годинник України вцілів після нічного нальоту на Харків

Від влучання безпілотника Shahed по центру Харкова 31 грудня пошкоджень зазнала будівля Інституту метрології в Харкові, де зберігається еталон українського часу — найточніший у країні годинник, за яким звіряє час авіація та залізниця.

Годинник зберігся та працює, як і вся інші техніка інституту, розповів Суспільне Харків в. о. гендиректора Національного наукового центру “Інститут метрології” Володимир Скляров.

“Він залишився, він працює. Це дійсно крутий годинник: за ним вивіряється український час. Це унікальне технічне обладнання, дані з якого ми щодня передаємо до Міжнародного бюро мір та ваг. Наші результати враховуються у всесвітній часовій шкалі. Навіть у період повномасштабного вторгнення наші дані враховуються і ми не випали зі світової шкали часу”, — розказав Скляров.

В. о. гендиректора приїхав до закладу зранку, нині співробітники оцінюють масштаби пошкоджень і готуються закривати вікна. За словами Склярова, це не перша російська атака на Інститут.

“Майже жодного вікна на перших поверхах немає. Це для нас не нове, у 2022 році полагодили власним коштом. Минулого разу, памʼятаю, використали близько 300 листів ОСП, якими колишній гендиректор зі співробітниками закривали вибиті вікна”, — каже Скляров.

Поранених серед працівників наукового центру немає.

“У нас 173 співробітники, ніхто не постраждав. Вночі нікого не було, у нас відеоспостереження, тому немає потреби піддавати людей ризику”, — повідомив Скляров.