Техно

Найточніший годинник України вцілів після нічного нальоту на Харків

31 Грудня 2023 13:32
читать на русском →
харків, ракетний удар

Від влучання безпілотника Shahed по центру Харкова 31 грудня пошкоджень зазнала будівля Інституту метрології в Харкові, де зберігається еталон українського часу — найточніший у країні годинник, за яким звіряє час авіація та залізниця.

Годинник зберігся та працює, як і вся інші техніка інституту, розповів Суспільне Харків в. о. гендиректора Національного наукового центру “Інститут метрології” Володимир Скляров.

“Він залишився, він працює. Це дійсно крутий годинник: за ним вивіряється український час. Це унікальне технічне обладнання, дані з якого ми щодня передаємо до Міжнародного бюро мір та ваг. Наші результати враховуються у всесвітній часовій шкалі. Навіть у період повномасштабного вторгнення наші дані враховуються і ми не випали зі світової шкали часу”, — розказав Скляров.

В. о. гендиректора приїхав до закладу зранку, нині співробітники оцінюють масштаби пошкоджень і готуються закривати вікна. За словами Склярова, це не перша російська атака на Інститут.

“Майже жодного вікна на перших поверхах немає. Це для нас не нове, у 2022 році полагодили власним коштом. Минулого разу, памʼятаю, використали близько 300 листів ОСП, якими колишній гендиректор зі співробітниками закривали вибиті вікна”, — каже Скляров.

Поранених серед працівників наукового центру немає.

“У нас 173 співробітники, ніхто не постраждав. Вночі нікого не було, у нас відеоспостереження, тому немає потреби піддавати людей ризику”, — повідомив Скляров.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Грудня 2023 12:00

Перемоги і поразки України у 2023: Головні події другого року війни
31 Грудня 2023 13:32

Найточніший годинник України вцілів після нічного нальоту на Харків
31 Грудня 2023 13:04

ГУР: У Кремлі вважають, що довга війна призведе до дестабілізації всередині самої Росії
31 Грудня 2023 12:13

ISW: українські дрони вразили багато з запланованих цілей в РФ
31 Грудня 2023 11:20

Ігнат пояснив низьку ефективність ППО цієї ночі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
усі думки