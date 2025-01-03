Найближчими днями США оголосять про нову військову допомогу Україні

Найближчими днями Сполучені Штати мають повідомити про черговий пакет військової допомоги Україні. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає журналіст “Голосу Америки” Остап Яриш.

Хоча деталі щодо складу допомоги поки що невідомі, активність США у цьому напрямку помітно зросла.

Причиною такого темпу є інавгурація Дональда Трампа, яка запланована на 20 січня. Адміністрація Джо Байдена прагне використати всі доступні кошти на допомогу Україні, за які проголосував Конгрес.

‼️Найближчими днями будуть оголошення про додаткову безпекову допомогу для України – радник Білого дому Джон Кірбі. https://t.co/xByiHa4HMx — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) January 3, 2025

30 грудня президент США Джо Байден виділив $2,5 мільярда на військову підтримку України.

З них $1,24 мільярда – це зброя з запасів Пентагону. У пакет увійшли боєприпаси для HIMARS, ракети для систем ППО та інше озброєння.

Ще $1,22 мільярда виділено через програму USAI, коли кошти йдуть американським виробником зброї. По такій програмі готово продукція відправляється Україні по готовності.