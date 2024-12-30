США спрямують майже $2,5 млрд на безпекову підтримку України – заява Байдена

Президент США Джо Байден анонсував новий масштабний пакет безпекової допомоги Україні на суму близько $2,5 млрд.

Про це йдеться в офіційній заяві американського лідера.

Допомога складається з двох основних частин: $1,25 млрд у формі скорочення видатків на українську армію та $1,22 млрд у рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI). Примітно, що цим рішенням Пентагон використав усі наявні кошти USAI.

“Український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від російської агресії, і я з гордістю оголошую про цю підтримку”, – наголосив Байден у своїй заяві.

Американський президент підкреслив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року США об’єднали світову спільноту для підтримки України. Він також доручив своїй адміністрації максимально прискорити надання допомоги, включаючи передачу наявного американського обладнання та його швидку доставку на поле бою.

Байден запевнив, що США продовжуватимуть активно працювати над посиленням обороноздатності України до кінця терміну його президентства. Паралельно планується відновлення потужностей оборонно-промислової бази Сполучених Штатів.