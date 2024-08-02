Найближчим часом США готується до нападу Ірану на Ізраїль – Axios

Влада США переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані, і планує цьому протидіяти.

Про це повідомляє Axios із посиланням на трьох неназваних американських чиновників.

За словами співрозмовників видання, очікується, що будь-яка «відплата» Ірану відбуватиметься за тією ж схемою, що і їхня атака на Ізраїль 13 квітня, але буде потенційно більш масштабною, і може також включати ліванську «Хезболлу».

Лідер «Хезболли» Хасан Насралла у четвер пообіцяв відповісти на ізраїльський авіаудар по Бейруту, в результаті якого загинув його головний військовий радник.

Адміністрація Байдена стурбована тим, що може бути складніше мобілізувати ту саму міжнародну і регіональну коаліцію країн, яка захистила Ізраїль від попередньої іранської атаки. Це пов’язано з тим, що вбивство Ханії відбувається в контексті війни між Ізраїлем і ХАМАСом, що викликало різкі антиізраїльські настрої в усьому регіоні, пише видання.

Напад Ірану у квітні був здійснений у відповідь на ізраїльський авіаудар по іранському об’єкту в Дамаску, в результаті чого загинув високопоставлений іранський генерал. Тоді кілька арабських країн, включаючи Йорданію і Саудівську Аравію, або допомогли збити іранські та хуситські безпілотники, або дозволили США та Ізраїлю використовувати свій повітряний простір для перехоплення загроз.

За словами американського чиновника, у середу розвідка США почала отримувати чіткі сигнали про те, що Іран збирається вдатися до заходів у відповідь на новий інцидент. Двоє інших американських чиновників заявили, що іранцям та їхнім довіреним особам може знадобитися кілька днів на координацію і підготовку нападу на Ізраїль.

Інший американський чиновник заявив, що Пентагон і Центральне командування США проводять підготовку, аналогічну тій, яку вони проводили напередодні квітневої атаки.

За словами чиновника, підготовка передбачає залучення американських військових сил у Перській затоці, Східному Середземномор’ї і Червоному морі.

«Ми очікуємо на кілька важких днів», – сказав чиновник.

Високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що ізраїльська розвідка також очікує, що Іран здійснить широкомасштабну ракетну атаку на Ізраїль.

Речник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив на брифінгу у четвер, що міжнародні партнери Ізраїлю збільшили свої сили в регіоні, щоб допомогти протистояти можливій атаці.

Кілька американських і міжнародних авіакомпаній, в тому числі United, Delta, Lufthansa і Swiss, оголосили, що призупиняють польоти до та з Ізраїлю.