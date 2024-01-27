Кримінал

Найбільший продавець тютюнових виробів підозрюється у несплаті податків та відмиванні коштів

27 Січня 2024 11:54
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поліція, кримінал

Генеральний директор, його заступник та головний бухгалтер найбільшого дистриб’ютора тютюнових виробів в Україні (напевно “Тедіс” – ред.) підозрюються у несплаті 300 млн грн податків та легалізації 1,3 мільярда гривень.

Про це повідомляє Нацполіція України.

Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, службові особи компанії налагодили схему з ухилення від сплати податків та легалізації майна. Для цього залучили ряд комерційних структур з ознаками фіктивності.

“Вони виключно на папері реалізовували їм тютюнову продукцію. Насправді ж – це були фіктивні операції. В подальшому ці товариства показували у податковій звітності реалізацію зовсім інших товарів – м’ясної продукції та палива”, – йдеться у повідомленні НПУ.

Зазначається, що внаслідок таких дій державі було завдано понад 300 млн грн збитків. Крім того, зібрані докази причетності фігурантів до легалізації понад 1,3 млрд грн, які були отримані злочинним шляхом.

Наразі обвинувальний акт стосовно генерального директора компанії, його заступника та головного бухгалтера скеровано до суду. Їхні дії кваліфіковані за двома статтями ККУ – умисне ухилення від сплати податків та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.


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