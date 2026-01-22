Нафтовий термінал “Таманьнефтегаз” у Краснодарському краї РФ уразили дрони СБУ: деталі спецоперації

Безпілотники Центру спеціальних операцій “Альфа” Служби безпеки України уразили нафтовий термінал “Таманьнефтегаз” у чорноморському порту Краснодарського краю РФ. Внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру зберігання та перевалки нафтопродуктів, що призвело до масштабної пожежі.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власні джерела.

У результаті атаки були пошкоджені технологічні трубопроводи на причалах порту, а також кілька резервуарів із вакуумним газойлем і мазутом. Зокрема зафіксовано пошкодження запірної арматури, що спричинило витік нафтопродуктів та подальше займання.

Площа пожежі, яка виникла після ураження об’єкта, становила близько 7 тисяч квадратних метрів. Попередні збитки, за оцінками співрозмовника, можуть сягати приблизно 50 мільйонів доларів.

“Таманьнефтегаз” є одним із найбільших портів Чорноморського регіону, який забезпечує перевалку нафти, газу та аміаку. Резервуарний парк термінала для зберігання нафтопродуктів і зрідженого газу перевищує 1 мільйон кубічних метрів.

“СБУ продовжує “системно бити по ключових енергетичних та експортних артеріях РФ”, які забезпечують надходження коштів до російського бюджету і напряму фінансують війну проти України”, – йдеться в повідомленні.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ підтверджував ураження термінала “Таманьнефтегаз” у ніч проти 22 січня, однак без оприлюднення деталей операції.