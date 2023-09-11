“Нафтогаз” готовий використовувати повернуті “вишки Бойка”

Група «Нафтогаз» готова використовувати «вишки Бойка» у Чорному морі, які повернули під контроль України завдяки спецоперації Головного управління розвідки Міноборони.

Про це повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов.

Експлуатацію за призначенням бурових газо- та нафтовидобувних платформ готові розпочати «щойно це дозволятиме безпекова ситуація», наголосив Чернишов.

Українська розвідка провела операцію зі встановлення контролю над газовими та нафтовими платформами в Чорному морі між Кримом та Одесою. Ці об’єкти більш відомі під назвою «вишки Бойка». Зокрема, під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годованець» та «Україна», а також СПБУ«Таврида» і СПБУ «Сиваш».