Суспільство

“Вишки Бойка” в Чорному морі повернулись під контроль України – ГУР

11 Вересня 2023 12:32
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гур

Україна повернула під контроль бурові газовидобувні та нафтовидобувні платформи неподалік від окупованого Криму, відомі як “Вишки Бойка”, заявляє українська військова розвідка. 

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

“Вишки Бойка” – це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі.

Росія окупувала “Вишки Бойка” у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

“Унікальну операцію зі встановлення контролю над “Вишками Бойка” провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи “Петро Годовалець” та “Україна”, а також СПБУ “Таврида” і СПБУ “Сиваш” (самопідіймальні бурові установки – ред.).

Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС “Неву”, що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити”.


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