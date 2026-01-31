Моральний стан російських військових тримається на наркотиках — перехоплення ГУР

У перехопленні воєнної розвідки йдеться про використання окупаційними військами опіоїдних речовин для підтримки психологічного стану. У розмовах також обговорювали можливість виготовлення таких речовин у польових умовах.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки. У черговому перехопленні фігурує обговорення опіоїдних препаратів, зокрема триметилфентанілу, фенадону та долофіну, як засобів «скрасити бойові будні». Водночас співрозмовники визнають відсутність реактивів і неможливість синтезу речовин на місці.

У розвідці зазначають, що постійний вогневий тиск Сил оборони України, значні втрати, свавілля командирів і відсутність перспектив підривають моральний стан окупаційних підрозділів, а пропаганда не компенсує цього впливу.

Також нагадують, що у листопаді воєнна розвідка оприлюднила дані про небойові втрати армії центрального військового округу рф: за неповний 2025 рік зафіксовано 112 смертей від наркотичних отруєнь, що майже дорівнює показнику за весь 2024 рік, коли загинуло 143 особи.