Політика

Надходять повідомлення про вуличні бої у Вовчанську

12 Травня 2024 16:15
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атаки ворога, харківська область, Вовчанськ
Москва розпочала найбільший наземний штурм Харківської області / Фото The Sunday Times

Командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський у неділю вдень, 12 травня, заявив, що російська війська почали оточувати Вовчанськ у Харківській області і в місті по суті уже почались бої.

Військовий заявив, що сьогодні ударній аеророзвідці вдалось зупинити просування російської «Шторм Z», а артилерія добила роту Z разом із їхньою технікою вогневої підтримки, однак ситуація є складною, а ворог стягує резерви.

«Почалися вуличні бої, місто оточують. Кажу це, бо ми можемо загинути, і правду ніхто не почує. А навіщо тоді все?», – написав він у Facebook.

Також Ярославський пише, що першої лінії фортифікацій та мін на кордоні України та Росії у Харківський області просто не було, тому окупанти вільно зайшли у сіру зону по всій лінії кордону, яка такою б не мала бути.

«За два роки на українському кордоні мали стояти бетонні укріплення в мінус три поверхи! А не було навіть мін. Ми приходимо до думки, що це чи шалене злодійство чи навмисний саботаж. Тепер ми знову втрачаємо людей, території та робимо те, що вже робили у вересні 22-го», – зазначив він.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов вдень 12 травня підтвердив, що Вовчанськ, Липці і всі пункти північного прикордоння майже цілодобово знаходяться під ворожим вогнем. Також збільшилась кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії, а з навколишніх сіл проводять евакуацію населення.


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