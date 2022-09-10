Політика

Надходять непідтверджені повідомлення про звільнення Куп’янська

10 Вересня 2022 09:30
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Протягом останніх 12 годин надходять непідтверджені повідомлення про бої в Ізюмі Харківської області та звільнення Куп’янська.

Цю інформацію офіційно не підтверджувала жодна зі сторін.

У соцмережах поширюють фото українських військових з державними прапорами, які нібито вже зайшли в Куп’янськ – важливий транспортний вузол для постачання російської армії на північному сході України.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко пише, що Куп’янськ “звільнено українськими військами”.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ під час контрнаступу звільнили понад 30 населених пунктів.


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