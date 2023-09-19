Суспільство

Над Миколаївщиною збили 10 “Шахедів”

19 Вересня 2023 08:26
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10 російських “Шахедів” збили над Миколаївською областю уночі 19 вересня.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Вночі 19 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито 10 ударних дронів типу “Shahed-136/131”, – повідомив Кім.

За його словами, у Первомайському районі о 01:00 уламки збитої ворожої цілі пошкодили сільськогосподарську техніку одного з агропідприємств. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Миколаївському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно. 


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