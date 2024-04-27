Над Балтійським морем перехоплено російський літак-розвідник

ВПС ФРН перехопили російський літак-розвідник. Іл-20 був виявлений у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем, повідомили в бундесвері.

Після цього його супроводжували німецькі винищувачі Eurofighter із Загону швидкого реагування (QRA), що вилетіли з авіабази Лаге в землі Мекленбург-Передня Померанія.

Unsere 🇩🇪 #QRA Eurofighter sind heute gegen 12:45 Uhr von Laage aus zum Alpha-Scramble aufgestiegen. Es wurde eine 🇷🇺 IL-20 (COOT-A) im internationalen Luftraum über der Ostsee identifiziert und anschließend weiter begleitet. @NATO #WeAreNATOhttps://t.co/LeWWrzfXtZ pic.twitter.com/cEMwQPXdZA — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) April 26, 2024

Це вже третє у 2024 році перехоплення німецькими ВПС російського розвідувального літака.