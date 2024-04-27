Політика

Над Балтійським морем перехоплено російський літак-розвідник

27 Квітня 2024 16:59
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ВПС ФРН перехопили російський літак-розвідник. Іл-20 був виявлений у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем, повідомили в бундесвері.

Після цього його супроводжували німецькі винищувачі Eurofighter із Загону швидкого реагування (QRA), що вилетіли з авіабази Лаге в землі Мекленбург-Передня Померанія.

Це вже третє у 2024 році перехоплення німецькими ВПС російського розвідувального літака.


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