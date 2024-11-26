Над авіабазами США у Британії помітили невідомі дрони

Протягом шести днів над трьома базами військово-повітряних сил США у Великій Британії зафіксували появу невідомих дронів.

Це Reuters підтвердив речник ВПС США.

“Невеликі безпілотники були помічені поблизу та над базами RAF Лейкенхіт, RAF Мілденхолл і RAF Фелтвелл у період з 20 по 26 листопада”, – заявив він у коментарі для агентства.

Зазначається, що бази розташовані у Норфолку та Саффолку, і використовуються США на умовах оренди у Великій Британії.

Представник британського Міноборони наголосив, що уряд “серйозно сприймає” інциденти та підтримує “надійні заходи безпеки” на оборонних об’єктах, повністю координуючи свої дії з американськими колегами.

“Ми підтримуємо дії ВПС США у відповідь на ситуацію”, – підкреслив він.