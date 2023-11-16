Суспільство

Нацрада перевірить “5 канал” через ефір з Фаріон

16 Листопада 2023 13:57
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Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку 5 каналу через трансляцію програми “Рандеву з Яніною Соколовою”, де гостем була колишня народна депутатка Ірина Фаріон.

Таке рішення прийняли на засіданні Нацради 16 листопада, передає “Укрінформ”.

“До Національної ради з питань телебачення та радіомовлення надійшли листи Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Служби безпеки України з інформацію про трансляцію програми «Рандеву з Яніною Соколовою» 4 листопада, де гостем була колишня народна депутатка, мовознавиця Ірина Фаріон”, – сказав член Нацради Максим Онопрієнко.

За його словами, це стало приводом до проведення моніторингу.

Він зауважив, що за результатами проведення моніторингу програма має ознаки порушення закону «Про медіа», який забороняє поширення дискримінаційних висловлювань щодо національності, віку, статі та інших ознак.

Строк проведення перевірки з 7 по 15 грудня 2023 року.


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