Нацполіція проводить понад 150 обшуків по всій Україні: у чому причина

В Україні правоохоронці проводять понад 150 одночасних обшуків у межах масштабної спецоперації, спрямованої на перекриття каналів незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.
Про це повідомила Національна поліція.
“Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему “Шлях” та виготовлення медичних документів”, – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, вартість таких “послуг” сягала 25 тисяч доларів. Операція відбувається в усіх областях України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Більше подробиць обіцяють оприлюднити після завершення слідчих дій.