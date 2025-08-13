Нацполіція проводить понад 150 обшуків по всій Україні: у чому причина

В Україні правоохоронці проводять понад 150 одночасних обшуків у межах масштабної спецоперації, спрямованої на перекриття каналів незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомила Національна поліція.

“Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему “Шлях” та виготовлення медичних документів”, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вартість таких “послуг” сягала 25 тисяч доларів. Операція відбувається в усіх областях України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Більше подробиць обіцяють оприлюднити після завершення слідчих дій.