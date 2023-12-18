Суспільство

Нацгвардія отримала 27 бронетранспортерів — United24

18 Грудня 2023 15:39
читать на русском →
United24

За кошти, зібрані на фандрейзинговій платформі United24, придбано і передано військовослужбовцям Національній гвардії України 27 броньованих машин.

Про це йдеться у повідомленні United24 у Telegram.

Зазначається, що бронетранспортери забезпечать вогневу підтримку підрозділів у бою, доставлятимуть військових на позиції та боєприпаси до переднього краю, а також евакуюватимуть поранених з поля бою.

Про назви й моделі БМП не повідомляється, проте зауважується, що машини можуть вмістити до 13 людей, їхня броня захищає від мін та куль до калібру 14,5-мм, а бойова вага бронетранспортера складає 12,3 тонни.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Грудня 2023 17:29

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
18 Грудня 2023 17:44

Саміт ЄС щодо €50 млрд для України відбудеться в лютому
18 Грудня 2023 16:10

Данія та Швеція передадуть Україні БМП CV90
18 Грудня 2023 15:56

Польські перевізники знову заблокували рух вантажівок через пункт “Дорогуськ – Ягодин”
18 Грудня 2023 15:11

ЗСУ скорочують деякі операції через брак боєприпасів і зменшення західної допомоги, – Тарнавський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
усі думки