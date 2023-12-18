Нацгвардія отримала 27 бронетранспортерів — United24

За кошти, зібрані на фандрейзинговій платформі United24, придбано і передано військовослужбовцям Національній гвардії України 27 броньованих машин.

Про це йдеться у повідомленні United24 у Telegram.

Зазначається, що бронетранспортери забезпечать вогневу підтримку підрозділів у бою, доставлятимуть військових на позиції та боєприпаси до переднього краю, а також евакуюватимуть поранених з поля бою.

Про назви й моделі БМП не повідомляється, проте зауважується, що машини можуть вмістити до 13 людей, їхня броня захищає від мін та куль до калібру 14,5-мм, а бойова вага бронетранспортера складає 12,3 тонни.