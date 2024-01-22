Кримінал

Нацгвардійця підозрюють у вбивстві двох поліціянтів та двох жінок у Лимані — ДБР

22 Січня 2024 08:44
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дбр

Державне бюро розслідувань затримала на Донеччині військовослужбовця Нацгвардії, який, за даними слідства, застрелив двох поліціянтів та двох жінок у місті Лиман.

Про це йдеться в повідомленні ДБР.

У бюро розповіли, що зранку 21 січня жителька Лиману викликала слідчо-оперативну групу поліції через конфлікт з військовослужбовцем.

Через певний час з поліціянтами, які виїхали на виклик, зник зв’язок, тому на місце події поїхала інша група. На місці правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок — пенсіонерки та її дочки.

У ДБР кажуть, що «по гарячих слідах» правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві.

Слідчі відкрили кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 та ст. 348 Кримінального кодексу України. Наразі слідство проводить комплекс заходів щодо встановлення об’єктивних обставин події.

Нацгвардійцю може загрожувати довічне позбавлення волі.


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