Нацгвардійця підозрюють у вбивстві двох поліціянтів та двох жінок у Лимані — ДБР

Державне бюро розслідувань затримала на Донеччині військовослужбовця Нацгвардії, який, за даними слідства, застрелив двох поліціянтів та двох жінок у місті Лиман.

Про це йдеться в повідомленні ДБР.

У бюро розповіли, що зранку 21 січня жителька Лиману викликала слідчо-оперативну групу поліції через конфлікт з військовослужбовцем.

Через певний час з поліціянтами, які виїхали на виклик, зник зв’язок, тому на місце події поїхала інша група. На місці правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок — пенсіонерки та її дочки.

У ДБР кажуть, що «по гарячих слідах» правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві.

Слідчі відкрили кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 та ст. 348 Кримінального кодексу України. Наразі слідство проводить комплекс заходів щодо встановлення об’єктивних обставин події.

Нацгвардійцю може загрожувати довічне позбавлення волі.