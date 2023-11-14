Нацгвардійці взяли в полон чотирьох окупантів на Запоріжжі

На Запорізькому напрямку нацгвардійці взяли в полон чотирьох окупантів.

Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України

Бійці військової частини 3017 НГУ на Запорізькому напрямку поповнили обмінний фонд чотирма військовослужбовцями РФ.

Зазначається, що це результат однієї зі спроб противника відновити втрачені позиції на Запорізькому напрямку.

Вилучені документи свідчать, що троє загарбників – зі 136-ї окремої мотострілецької бригади РФ, та ще один – з 1430-го мотострілецького полку територіальних військ Російської Федерації.

Двоє з них — контрактники.

В НГУ зазначають, що полонені говорили завченими фразами, мовляв, прибули в Україну, нібито захищати мирне населення від “нацистів” та звільняти “свої” землі. Водночас намагалися переконати українських захисників, що вони служать менше, ніж рік, і за цей час не отримали належної бойової підготовки та не воювали, що підрозділи морально розкладаються та не мають мотивації виконувати штурмові дії.

Один із полонених розповів, що вже відмовлявся від участі у бойових діях, після чого був відправлений на “яму”, і що на фронт повернувся через страх тюремного ув’язнення.

За словами затриманих, росіян мобілізують, погрожуючи кримінальною відповідальністю за відмову від участі у так званій “спецоперації” строком від 8 до 15 років позбавлення волі, натомість обіцяють перспективу швидкого збагачення та соціальні гарантії.