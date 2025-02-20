Нацгвардійці показали, як збивали ворожі “Шахеди” над Харківщиною

Мобільні вогневі групи 5 Слобожанської бригади “Скіф” Національної гвардії України цієї ночі знешкодили два російські ударні дрони типу “Шахед” в небі над Харківщиною.

Відео моменту збиття було опубліковано на сторінці бригади у Facebook.

Один з гвардійців, позивний Салтів, зазначив, що “Шахед” постійно змінював висоту та траєкторію руху, але завдяки високому професіоналізму та рішучості бійців Слобожанської бригади дрон був знищений.

У ніч на 20 лютого російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині.

Загалом застосовано до 14 ракет та 161 ударний БпЛА.