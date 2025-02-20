У Повітряних силах розповіли деталі нічного комбінованого удару росіян

У ніч на 20 лютого російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Загалом застосовано до 14 ракет:

крилаті — Х-101/Х-55см;

балістичні — Іскандер-М/KN-23.

“Інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюється”, – зазначили військові.

Крім того, ворог атакував 161-м ударним БпЛА типу “Shahed” та дронами-імітаторами інших типів.

“Станом на 10.00 підтверджено збиття 80-ти БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях”, – повідомили Повітряні Сили.

78 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені .

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Київщина. На Херсонщині, ударом ворожої керованої авіабомби частково зруйновано під’їзд багатоповерхівки, є постраждалі, тривають рятувальні роботи.