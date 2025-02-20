Поліція показала фото наслідків російських авіаударів по Херсону: постраждали щонайменше 6 людей

Вночі російські війська завдали ударів 10 керованими авіабомбами по правобережній частині Херсонщини. Під ударом опинилися Токарівка, Гаврилівка, Новоолександрівка, а також житлові райони Херсона.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Одна з бомб влучила у дев’ятиповерховий будинок у Центральному районі міста, зруйнувавши цілий під’їзд. З-під завалів рятувальники дістали 13-річних брата і сестру, їх госпіталізували.

Також врятували трьох чоловіків віком 36, 47 і 60 років — вони отримали вибухові та черепно-мозкові травми.

Під завалами можуть залишатися люди, пошукові роботи тривають.

Внаслідок авіаудару по Херсону постраждали щонайменше шість цивільних громадян / Фото: Нацполіція

Ще один удар був біля залізничного вокзалу — пошкоджені автостанція, банк, супермаркет і поштове відділення. Постраждав 47-річний працівник автостоянки.

Третій вибух стався в мікрорайоні Таврійський, де пошкоджено навчальний заклад і дорожнє покриття.

На місцях працюють екстрені служби, триває розбір завалів.