Кримінал

Поліція показала фото наслідків російських авіаударів по Херсону: постраждали щонайменше 6 людей
20 Лютого 2025 10:00
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Вночі російські війська завдали ударів 10 керованими авіабомбами по правобережній частині Херсонщини. Під ударом опинилися Токарівка, Гаврилівка, Новоолександрівка, а також житлові райони Херсона.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Одна з бомб влучила у дев’ятиповерховий будинок у Центральному районі міста, зруйнувавши цілий під’їзд. З-під завалів рятувальники дістали 13-річних брата і сестру, їх госпіталізували.

Також врятували трьох чоловіків віком 36, 47 і 60 років — вони отримали вибухові та черепно-мозкові травми.

Під завалами можуть залишатися люди, пошукові роботи тривають.

Внаслідок авіаудару по Херсону постраждали щонайменше шість цивільних громадян / Фото: Нацполіція

Ще один удар був біля залізничного вокзалу — пошкоджені автостанція, банк, супермаркет і поштове відділення. Постраждав 47-річний працівник автостоянки.

Третій вибух стався в мікрорайоні Таврійський, де пошкоджено навчальний заклад і дорожнє покриття.

На місцях працюють екстрені служби, триває розбір завалів.


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