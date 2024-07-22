Нацбанк почне вилучати банкноти 500 гривень старого зразка

Із 1 серпня Національний банк розпочинає вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003–2007 років.

Як повідомили в НБУ, їх поступово замінюватимуть на банкноти зразка 2014 та наступних років випуску.

“Проте банкноти номіналом 500 гривень старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом. Громадяни без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати”, – пояснили в НБУ.

Як зазначає регулятор, головна ціль такого рішення – підвищення якості готівки в обігу, зважаючи на зношеність банкнот номіналом 500 гривень старого зразка, які вже майже 18 років перебувають в обігу, зокрема понад 8 останніх років, одночасно з банкнотами сучасного покоління.