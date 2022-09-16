“Начальнику” окупаційної міліції Балаклії повідомили про підозру

За матеріалами слідства, 48-річний балаклієць вступив у злочинну змову з представниками російсько-окупаційних військ і проголосив себе «начальником» створеного ворогом незаконного правоохоронного органу – так званої «народної міліції Балаклії».

За інформацією СБУ, з квітня до вересня колаборант виконував в інтересах окупантів увесь комплекс протиправних обов’язків: приймав на службу інших осіб, керував службовою діяльністю працівників, організовував на об’єктах критичної інфраструктури спільні чергування з представниками окупаційних військ.

Встановлено, що у вересні зловмисник втік до окупованого на той час Куп’янська, де згодом і був затриманий українськими правоохоронцями після деокупації міста.

“Схоже, окупанти не так вже й довіряли перебіжчику: його службове посвідчення було дійсне лише до кінця цього року”, – звернули увагу в СБУ.

Колаборанту повідомлено про підозру. Йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.