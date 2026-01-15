НАБУ запідозрило ексчиновника Генпрокуратури у схемі зі списанням податків на 641 млн грн

НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому заступнику начальника департаменту Генеральної прокуратури України у пособництві зловживанню службовим становищем, що призвело до втрат державного бюджету на суму понад 641 млн гривень.

У повідомленні НАБУ ім’я колишнього прокурора не називається. Водночас за даними ЗМІ, йдеться про Костянтина Кулика, якого звільнили з Генеральної прокуратури у 2019 році.

За даними слідства, суб’єкт господарювання оскаржив у Державній фіскальній службі рішення про стягнення податків. Перший заступник голови ДФС, до повноважень якого входило підписання рішень за результатами розгляду скарг, в інтересах компанії та за сприяння підозрюваного не підписав підготовлений проєкт рішення у встановлений законом строк.

Як зазначають у НАБУ, експрокурор створив видимість неможливості ухвалення рішення. В останній день строку розгляду скарги він витребував усі матеріали перевірки, що дало змогу посадовцю ДФС заявити про відсутність документів і нібито неможливість підписання рішення.

Унаслідок неприйняття рішення вчасно скарга була автоматично задоволена, а держава втратила можливість стягнути податки та штрафні санкції на суму понад 641 млн гривень.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Водночас експосадовцю ДФС у цій справі НАБУ і САП повідомили про підозру ще у лютому 2025 року, а ВАКС вже ухвалив щодо нього обвинувальний вирок.