        НАБУ викрило прокурора Офісу Генпрокурора та адвокатів на підбурюванні до хабаря у 3,5 млн доларів

        Сергій Бордовський
        9 Жовтня 2025 21:19
        Колаж НАБУ
        Колаж НАБУ

        Детективи НАБУ спільно з прокурорами САП повідомили про підозру прокурору Офісу Генерального прокурора та двом адвокатам, яких викрили на спробі організувати передачу хабаря у розмірі 3,5 мільйона доларів США.

        Про це повідомило НАБУ.

        За даними слідства, з лютого по вересень 2025 року адвокати у змові з прокурором запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ «вирішити питання» про закриття провадження шляхом підкупу посадових осіб САП та Вищого антикорупційного суду.

        Сума, про яку йшлося, зросла з початкових 2 млн до 3,5 млн доларів, а посередники розробили детальний план передачі коштів частинами. На момент затримання вони вже отримали 200 тисяч доларів від підозрюваного.

        Прокурора та одного з адвокатів затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

        Дії затриманих кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України — підбурювання до надання неправомірної вигоди службовим особам.

        Слідство також перевіряє можливу причетність до злочину інших прокурорів Офісу Генерального прокурора.


