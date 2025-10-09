НАБУ викрило прокурора Офісу Генпрокурора та адвокатів на підбурюванні до хабаря у 3,5 млн доларів

Детективи НАБУ спільно з прокурорами САП повідомили про підозру прокурору Офісу Генерального прокурора та двом адвокатам, яких викрили на спробі організувати передачу хабаря у розмірі 3,5 мільйона доларів США.

Про це повідомило НАБУ.

За даними слідства, з лютого по вересень 2025 року адвокати у змові з прокурором запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ «вирішити питання» про закриття провадження шляхом підкупу посадових осіб САП та Вищого антикорупційного суду.

Сума, про яку йшлося, зросла з початкових 2 млн до 3,5 млн доларів, а посередники розробили детальний план передачі коштів частинами. На момент затримання вони вже отримали 200 тисяч доларів від підозрюваного.

Прокурора та одного з адвокатів затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Дії затриманих кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України — підбурювання до надання неправомірної вигоди службовим особам.

Слідство також перевіряє можливу причетність до злочину інших прокурорів Офісу Генерального прокурора.