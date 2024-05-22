НАБУ підтвердили підозру колишньому заступнику Єрмака: у посадовця виявили майно на 17,1 млн грн

Правоохоронці повідомили колишньому заступнику керівника Офісу Президента України (2019-2024 рр.) Андрію Смирнову про підозру у незаконному збагаченні.

Як повідомляє НАБУ, у період з 2020 по 2022 рр. посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн.

Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн.

Йдеться про 2 автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

“Аби приховати наявність цього майна, посадовець оформив його переважну частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda зареєстрував на друга, а згодом переоформив на себе”, – йдеться у повідомленні.

У коментарі “УП” Смирнов сказав, що ця подія є “давно очікуваною з огляду на те, що її анонсували майже за пів року до сьогоднішнього дня усіма можливими способами”.

“Вручення підозри та обшук відбулися швидко та делікатно – до детективів зауважень немає”, — сказав він.

Смирнов додав, що переконаний у своїй правоті й буде доводити її всіма доступними способами.