НАБУ підозрює голову Одеської облради та його дружину-нардепку у недостовірному декларуванні

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру голові Одеської обласної ради та його дружині, народній депутатці.

Про це повідомили в НАБУ.

Імен підозрюваних не називають, але, за даними ЗМІ, йдеться про голову Одеської облради Григорія Діденка і його дружину Юлію Діденко, яких підозрюють у декларування невідповідної інформації.

За даними слідства, посадовець і нардепка у своїх щорічних деклараціях за 2021-2023 роки не задекларували майна на суму понад 8 мільйонів гривень.

Також САП подала подав позов конфіскувати майно подружжя на майже 5 мільйонів гривень. За матеріалами справи, у 2021-2024 роках підозрювані придбали його без підтверджених джерел доходу. Серед активів – внески за апартаменти, годинник Rolex та два автомобілі Audi SQ8.

Підозру оголошено за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України – неподання декларації людини, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.