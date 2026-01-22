НАБУ і САП викрили ексглаву ДПСУ Дейнеко на хабарях за контрабанду цигарок

НАБУ та САП повідомили про викриття корупційної схеми в Державній прикордонній службі України, пов’язаної з незаконним переправленням цигарок до ЄС. Серед підозрюваних — колишній голова ДПСУ Сергій Дейнеко та чинні й колишні посадовці служби.

Правоохоронці викрили колишнього топпосадовця та чинного посадовця Державної прикордонної служби України на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону, повідомили в НАБУ та САП.

Серед підозрюваних — колишній голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, начальник відділу одного з пунктів пропуску ДПСУ, а також колишня службова особа прикордонного відомства. Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 4 ст. 27 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Реклама

Реклама

За даними слідства, у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до країн Європейського Союзу. Сприяння цій схемі надавали топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі отримували неправомірну вигоду.

Лише упродовж липня–листопада 2023 року прикордонники одержали щонайменше 204 тисячі євро за безперешкодний проїзд 68 автомобілів — по 3000 євро за кожен транспортний засіб.

Щоб приховати злочинну діяльність, учасники схеми використовували автомобілі, зареєстровані в Чехії та Австрії, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні. Пасажирами таких авто були власники дипломатичних паспортів — члени родин українських дипломатів у Європі, що дозволяло уникати огляду транспортних засобів прикордонними та митними органами країн ЄС.

За інформацією детективів, топпосадовці Держприкордонслужби раніше проходили службу разом із дипломатами, родичі яких згодом стали учасниками цієї схеми.