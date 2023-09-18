На зустрічах з лідерами Глобального Півдня президент Литви обговорить підтримку України 

Президент Литви Гітанас Науседа пообіцяв порушити питання підтримки України під час зустрічей з лідерами держав Глобального Півдня на полях Генасамблеї ООН.

Про це повідомило видання LRT.

“Під час переговорів багато уваги буде приділено формулюванню нашої єдиної позиції, особливо з представниками тих країн, які ми називаємо Глобальним Півднем і які мають дещо інше уявлення про процеси, що відбуваються”, — зазначив Науседа.

Глобальним Півднем зазвичай називають держави Латинської Америки, Африки, Азії, окрім Ізраїлю, Японії, Південної Кореї, Океанії, Австралії та Нової Зеландії.

Журналісти пишуть, що під час свого візиту до Нью-Йорка президент Литви зустрінеться з генсекретарем ООН Антоніо Гуттерешем.

“Ми підтримуємо ті ініціативи ООН, що допомагають Україні протистояти агресії, які спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за ті жахливі злочини, що вона скоює на території України, такі як викрадення дітей, злочини сексуального характеру”, — поінформував політик.

Окрім цього, Науседа підкреслив, що хоче сприяти розв’язанню проблеми експорту українського зерна.

“Литва може зробити тут свій внесок. Альтернативний канал Литви, як і інших балтійських портів, добре відомий українській стороні й використовується. Найголовніше — усунути перешкоди, які досі існують і заважають розкрити потенціал цього каналу”, — додав президент.