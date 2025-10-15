        Кримінал

        На Житомирщині позашляховик врізався в фуру: двоє людей загинули, третій — у реанімації

        Галина Шподарева
        15 Жовтня 2025 14:57
        читать на русском →
        На Житомирщині в ДТП загинули двоє людей / Фото: ГУНП в Житомирській області
        На Житомирщині в ДТП загинули двоє людей / Фото: ГУНП в Житомирській області

        15 жовтня, близько 2:00, на 162 кілометрі автошляху Київ — Чоп поблизу села Нова Василівка Житомирської області сталася смертельна ДТП за участі автомобіля Renault Daster та вантажівки MAN. Двоє людей загинули, один зазнав важких травм.

        Про це повідомили в ГУНП в Житомирській області.

        Автомобіль Renault Daster під керуванням 47-річного чоловіка врізався у припарковану на узбіччі дороги вантажівку MAN з напівпричепом під керуванням 56-річного тернополянина.

        Реклама
        Реклама

        У результаті ДТП водій легковика та його 56-річний пасажир загинули на місці. Ще один пасажир, 41-річний чоловік, дістав численні травми, його було госпіталізовано. Усі вони – жителі Івано-Франківщини.

        Слідчі ГУНП розпочали розслідування за ч. 3 ст. 286 ККУ.

        Місце смертельної ДТП / Фото: ГУНП в Житомирській області

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини