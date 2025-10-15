На Житомирщині позашляховик врізався в фуру: двоє людей загинули, третій — у реанімації

15 жовтня, близько 2:00, на 162 кілометрі автошляху Київ — Чоп поблизу села Нова Василівка Житомирської області сталася смертельна ДТП за участі автомобіля Renault Daster та вантажівки MAN. Двоє людей загинули, один зазнав важких травм.

Про це повідомили в ГУНП в Житомирській області.

Автомобіль Renault Daster під керуванням 47-річного чоловіка врізався у припарковану на узбіччі дороги вантажівку MAN з напівпричепом під керуванням 56-річного тернополянина.

У результаті ДТП водій легковика та його 56-річний пасажир загинули на місці. Ще один пасажир, 41-річний чоловік, дістав численні травми, його було госпіталізовано. Усі вони – жителі Івано-Франківщини.

Слідчі ГУНП розпочали розслідування за ч. 3 ст. 286 ККУ.