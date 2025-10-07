На Житомирщині чоловік вбив доньку та дружину, зарізав собаку, котів й напав на сусідку

Правоохоронці затримали 43-річного жителя села Котівка Житомирської області за підозрою в убивстві дружини, дев’ятирічної доньки та замаху на вбивство сусідки.

Про це повідомили в ГУНП в Житомирській області.

Поліцейські встановили, що 4 жовтня, близько 12:00, між подружжям виникла сварка. Під час конфлікту нетверезий чоловік кухонним ножем поранив свою 42-річну дружину та завдав множинних ударів дев’ятирічній доньці. Жінка та дитина загинули.

“Після скоєного зловмисник вийшов із подвір’я, вбив собаку та котів і намагався вбити 62-річну сусідку. Жінку прооперували, наразі вона перебуває під наглядом лікарів”, – розповіли в поліції.

Поліцейські затримали чоловіка. 5 жовтня йому повідомили про підозру:

в умисному вбивстві двох осіб, у тому числі малолітньої дитини (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України);

у закінченому замаху на вбивство, вчиненому особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України);

у жорстокому поводженні з тваринами (ч. 3 ст. 299 КК України).

6 жовтня судом підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Встановлено, що подружжя мало пʼятьох дітей, троє з них проживали окремо. З батьками залишилися дві молодші доньки. В день трагедії 11-річна дівчинка перебувала в друзів по сусідству.

У серпні 2025 року рішенням суду чоловіка та жінку позбавили батьківських прав, проте станом на 4 жовтня малолітніх дітей із сімʼї не вилучили. Відтак правоохоронці проводять перевірку виконання судового рішення органами опіки та піклування в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) КК України.