На збитому в Судані літаку летів російський бізнесмен, пов’язаний із торговцем зброєю Бутом

На борту збитого в Судані Іл-76 був російський бізнесмен Віктор Гранов, пов’язаний зі звільненим у межах обміну між США і Росією торговцем зброєю Віктором Бутом.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело в повстанській армії.

Як пише агенція, цей Іл-76 використовували для постачання зброї, боєприпасів і провізії в Ель-Фашир, де регулярна армія Судану вже кілька місяців відбиває атаки RSF.

За словами співрозмовника Reuters, літак якраз здійснював постачання, коли його збили.

Одним із членів екіпажу міг бути 67-річний Віктор Гранов – за даними правозахисників Amnesty International, він є бізнесменом і раніше був пов’язаний з Віктором Бутом, якого у 2022 році звільнили з американської в’язниці під час обміну з Росією.

Він також керував двома авіакомпаніями, які звинуватили в порушенні ембарго на постачання зброї в Демократичну Республіку Конго.