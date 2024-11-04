На залізничній станції у Берліні згорів потяг

2 листопада на берлінському вокзалі повністю згорів регіональний потяг.

Про це повідомило tagesschau.

Як повідомило видання, машиніст потяга помітив дим у своєму транспортному засобі на станції Аренсфельде.

Після цього п’ятеро пасажирів вийшли з потяга, а машиніст сповістив поліцію і пожежну команду.

За даними пожежної бригади, яка прибула на місце події, ніхто не постраждав.

“Потяг вигорів повністю. Вогонь також перекинувся на будівлю вокзалу, перш ніж його вдалося загасити. Причини пожежі зараз з’ясовує слідча група Державного управління кримінальних розслідувань”, – йдеться у повідомленні.