Кримінал

На Закарпатті затримали підозрюваного в розбещенні малолітніх дівчат
5 Березня 2025 18:40
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Автомобіль поліції / Фото ілюстративне: Нацполіція
Автомобіль поліції / Фото ілюстративне: Нацполіція

У Мукачівському районі Закарпатської області за підозрою в розбещенні двох дівчат затримали чоловіка. Підозрюваного взяли під варту без права на заставу.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в гостях у квартирі знайомої, в стані алкогольного сп’яніння вчиняв розпусні дії щодо двох потерпілих – 10 та 11-річних дівчат.

“Зловмисник торкався їх тіл та погрожував насильством. За деякий час дітям вдалося втекти. Про те, що трапилося, вони одразу розповіли матері однієї з дівчат, яка звернулася до поліції”, – розповіли в прокуратурі.

Чоловіка розшукали та затримали. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Затриманому повідомили про підозру у розбещенні малолітніх осіб (ч. 2 ст. 156 КК України) та обрали запобіжний захід – безальтернативне тримання під вартою.


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