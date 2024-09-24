Кримінал

На Закарпатті викрили командира батальйону, який за хабарі залишав військових служити в тилу
24 Вересня 2024 19:33
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армія, корупція
Затримання командира однієї із військових частин на Закарпатті / Фото: ДБР

Правоохоронці викрили командира батальйону однієї з військових частин, який брав гроші з підлеглих військовослужбовців за можливість служити на Закарпатті.

Коштувало це 1300 доларів, повідомляє пресслужба ДБР.

“Частина особового складу мала перейти у підрозділ, який виконуватиме завдання у районі бойових дій, решта – залишитись на Західній Україні. Командир запропонував підлеглим заплатити за можливість залишитися в тилу. Він залучив довіреного військовослужбовця, який мав отримувати кошти від солдатів”, – йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, спільник командира отримав 300 тисяч гривень на власні банківські рахунки, а також близько 30 тисяч доларів США готівкою.

20 вересня командира батальйону, а також його спільника було затримано. Обом фігурантам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди.


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