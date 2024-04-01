Суспільство

На Закарпатті триває ліквідація великої лісової пожежі

1 Квітня 2024 18:43
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пожежа, дснс
Рятувальники тушать пожежу в лісгоспі на Закарпатті / Фото: ДСНС

Поблизу селища Ясіня Рахівського району Закарпатської області сталася пожежа в лісгоспі на площі майже 5 га.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“На місці працюють співробітники ДСНС та працівники лісового господарства.

Загалом до гасіння пожежі залучено 104 особи та 17 одиниць техніки”, – йдеться у повідомленні.

В ДСНС повідомляють, що з потеплінням в Україні спостерігається збільшення кількості пожеж в екосистемах та на відкритих територіях.

Тільки впродовж минулої доби було зафіксовано 460 таких загорань на площі близько 390 га.

До ліквідації пожежі залучалося понад 2 тис. надзвичайників і 480 одиниць техніки.


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