На Закарпатті триває ліквідація великої лісової пожежі

Поблизу селища Ясіня Рахівського району Закарпатської області сталася пожежа в лісгоспі на площі майже 5 га.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“На місці працюють співробітники ДСНС та працівники лісового господарства.

Загалом до гасіння пожежі залучено 104 особи та 17 одиниць техніки”, – йдеться у повідомленні.

В ДСНС повідомляють, що з потеплінням в Україні спостерігається збільшення кількості пожеж в екосистемах та на відкритих територіях.

Тільки впродовж минулої доби було зафіксовано 460 таких загорань на площі близько 390 га.

До ліквідації пожежі залучалося понад 2 тис. надзвичайників і 480 одиниць техніки.