Кримінал

На Закарпатті спалили автомобіль Червоного Хреста
16 Вересня 2024 11:49
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пожежа
Спалене авто / Товариство Червоного Хреста

Невідомі спалили автомобіль Червоного Хреста на Закарпатті.

Про це повідомили у Фейсбуці Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста.

“Роздирає злість! Автомобіль Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста України підпалено. Хто міг таке вчинити? Нелюди!” – емоційно відреагували в ЧХ Закарпаття.

В організації зазначили, що ЧХ є гуманітарною організацією, яка допомагає громадянам, установам, та зауважили, що громадській організації важко отримати автомобіль для користування. А такі дії “за мить знищують старання, мотивацію”.

Т.в.о. начальника Закарпатської ОВА Мирослав Білецький відреагував на ситуацію. Він зазначив, що факт загоряння зафіксували в Ужгороді вранці 16 вересня.

“Вже сконтактував із командою обласного осередку. Запевнив у всебічній підтримці. Транспортний засіб обов’язково відновимо або допоможемо придбати інший”, – зазначив Білецький.

Також він повідомив, що цей прикрий інцидент не повинен впливати на гуманітарну місію організації.

“Дав доручення правоохоронним органам невідкладно вжити всіх необхідних заходів, щоб встановити причини інциденту. У разі виявлення ознак злочинних дій спрямувати всі зусилля на пошуки винуватців”, – зазначив Білецький.


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