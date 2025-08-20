        Кримінал

        На Закарпатті п’яний водій влаштував ДТП, в якій постраждали троє людей

        Галина Шподарева
        20 Серпня 2025 14:51
        Пошкоджений внаслідок ДТП Volkswagen / Фото: ГУНП в Закарпатській області
        19 серпня на об’їзній дорозі у місті Хуст сталося зіткнення автомобілів Mercedes та Volkswagen. В аварії травмувалися троє людей.

        Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

        За даними поліції, 44-річний житель міста Хуст на авто Mercedes виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Volkswagen, за кермом якого перебувала 41-річна жителька села Сасово. У її авто також перебували троє пасажирів.

        Унаслідок аварії водійка та двоє її пасажирів, віком 39 та 68 років отримали травми.

        “Водія Mercedes освідували — 2,1% алкоголю. Водійка Volkswagen за кермом перебувала твереза”, — йдеться в повідомленні.

        За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 ККУ. 44-річного водія затримано.

        Наслідки ДТП на Закарпатті / Фото: ГУНП в Закарпатській області

