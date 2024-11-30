На Закарпатті п’яна жінка підірвала гранатою себе і двох родичів

Учора ввечері до поліції Закарпаття зателефонував 14-річний житель села Малий Березний Ужгородського району і повідомив, що виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся, але більш чітко ситуацію пояснити не може.

За викликом виїхала слідчо-оперативна група, яка виявила посеред кімнати тіла трьох людей: 32-річної матері заявника, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся.

“В результаті проведення першочергових заходів поліцейські встановили, що того вечора потерпілі розпивали алкогольні напої. Під час застілля 32-річна закарпатка взяла в руки гранату невідомого походження та зірвала кільце, внаслідок чого й стався вибух.

Усі троє осіб, які перебували у кімнаті, загинули. Під час проведення огляду місця події поліцейські виявили у помешканні прихованими ще три гранати. Їх вилучено”, – повідомили в поліції.

На Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинуло троє людей / Фото Нацполіція

Правоохоронці встановлюють походження вилучених боєприпасів. У справі триває досудове розслідування.